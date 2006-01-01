الشرطة التركية تلقي القبض على أرملة وزير الحرب في "داعش"

ألقت الشرطة التركية القبض على أرملة أبوعمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم "داعش"، الذي قتل منذ عامين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إسطنبول، الشهر الجاري، فيما قالت الشرطة، في بيان لها، إن "قوات الأمن قبضت على خمسة أشخاص خلال مداهمات متزامنة في إسطنبول، ليلة الرابع من يوليو الجاري، استهدفت أشخاصا يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات".



وأضافت أنها اكتشفت أن المرأة هى أرملة الشيشاني عقب استجوابها لعدة أيام، بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف.



من جهتها، أصدرت محكمة في إسطنبول أمرا رسميا باحتجاز المرأة، مبينة أن لديها ابنين من الشيشاني، لكن مكانهما مجهول.



ويوصف أبوعمر الشيشاني بأنه "وزير حرب" داعش، وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، وولد الشيشاني في جورجيا عام 1986، وقال مسئولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها، وشارك في حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يسرح لأسباب طبية.



وألقي القبض عليه في عام 2010 لحيازة أسلحة، وقضى أكثر من عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى إسطنبول ثم إلى سوريا.



وفي عام 2013، قرر الانضمام لـ"داعش"، وبايع البغدادي، وقبل مقتله كان ضمن أهم المتشددين المطلوبين بموجب برنامج أمريكي رصد ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد على التخلص منه.