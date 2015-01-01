مسابقة الموجي تبدأ فعالياتها فى مهرجان فرانكو أرب بشرم الشيخ
تتواصل فعاليات اليوم الثالث لمهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو أرب بشرم الشيخ، ويتضمن برنامج اليوم استماع لجنه تحكيم مسابقة الموسيقار محمد الموجي التى تحمل أسماء أحلى صوت، وتضم باقة من أجمل أغانى "الموجي".
ويتنافس عليها 14 متسابقًا يشدون بروائع الموسيقار محمد الموجي، وتتكون أعضاء لجنة التحكيم من الموسيقار محمد الموجي، الملحن الموجي الصغير، الشاعر عنتر هلال، والموزع حمادة الحسينى، ويعقب المسابقة فقرتين غنائيتين للدويتو المصرى أحمد وسميرة والمطريه هالة السراج.