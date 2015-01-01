ديلي تليجراف: "أبل" تستعد لطرح "آيفون XS"

أكدت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، أن شركة "أبل" تستعد لتقديم أحدث هواتفها خلال العام الجاري، وتابعت أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" يستعد لتقديم هاتفه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، بتعديلات على الطراز الموجود الآن، بالإضافة إلى إصدار هاتفين الأول سيكون الأصغر على الإطلاق والثاني هو الأكبر على ساحة الهواتف المحمولة.



وأضافت أنه في الغالب سيكون الهاتف الجديد نسخة معدلة من هاتف "آيفون X"، والذي بلغ سعر ألف جنيه استرليني وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي ححقه عند طرحع للأسواق إلا أنه لم يحقق مبيعات كبيرة مقارنة بالهواتف السابقة نظرًا لارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تطلق "آيفون" اسم "XS" على الهاتف الجديد كما فعلت مع النسخ السابقة المعدلة.





