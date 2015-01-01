محافظ القاهرة: جارٍ تطوير "الخيامية" بالتعاون مع "الآثار"

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية إن الأعمال التطويرية، الخاصة بمصر التاريخية من المقرر بدئها في شارع الخيامية، بالتعاون مع وزارة الآثار، بتجديد أرضيات الشارع العتيق وأبنيته ومحلات "الهاند ميد" المتراصة به.



وأوضح عبدالتواب لـ «الدستور» أن أولوية محافظة القاهرة في الوقت الحالي هو إرجاع رونق القاهرة، بتجديد وتطوير تراثها والاهتمام بالمناطق الأثرية، المتواجدة بها والتي قسمتها محافظة القاهرة "تاريخية"فاطمية" "خديوية" مشيرًا إلى أن الأعمال التطويرية الخاصة بتراثية القاهرة كثيرة ودون توقف.

