"نادية" في دعوى خلع: "طردني أنا وابنى المريض بسبب الورث"

فى ركن معتم من أركان محكمة الأسرة بالزنانيرى تجلس سيدة ثلاثينية تنتظر دعواها وهى تحتضن نجلها الذى يبدو عليه المرض الشديد، وتبدو على ملامح وجهيهما الحزن والألم.



التقى "الدستور" بنادية التى قالت"حسبى الله ونعم الوكيل في كل أب ظالم، افترى عليا أنا وابنى ورمانا في الشارع".



واستكملت الزوجة: "تحملت معه كل الظروف الصعبة من ديون متراكمة، وسلف وجوع وفقر، حتى بدأت حياتنا تستقر بعد عمله في مجال المقاولات وأصبح الآن رجلا له وضعه في هذا المجال، لكن سريعًا انقلبت حياتنا رأسًا على عقب وتناسى كل أيامى معه وتخلى عنا".



وأضافت نادية "منذ سنة ونصف تقريبا أصيب ابنى بسخونية شديدة، وساءت حالته بالترجيع المستمر، ولأن زوجى رجل بخيل بخل في علاج ابنه، وطلب منى بأن أحاول علاجه بالطرق المعتادة، لكن ساءت حالة ابنى وأثرت السخونية فى لسانه وساقه اليمنى، وأصبح يحتاج علاجًا طبيعيًا ودكتور تخاطب وكانت صدمتى الكبرى بزوجى الذى رفض بأن ينفق على علاج ابننا الوحيد".



واستطردت: "لجأت لأهلى وقمت ببيع كل ميراثى لاستكمال علاج ابنى وبرغم ذلك لم أسلم من أذى زوجى وجبروته، فعندما علم ببيع ورثى انهال علي بالضرب وطردنى أنا وابنى المريض خارج المنزل، حاول الكثيرون التدخل لكنه رفض أى صلح، وها أنا الآن أعيش بغرفة صغيرة تحت السلم، ولجأت للقضاء لرفع دعوى خلع لعل وعسى أتمكن من الحصول على معاش يساعدنى أنا وابنى".