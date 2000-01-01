القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:38 م

"الفندى": 6 اتفاقيات بين مصر والسودان لتعزيز التعاون

أحمد الفندي
أحمد الفندي
علا العلاف
dostor.org/2256602

قال أحمد الفندي عضو في مجلس الأعمال المصري السوداني، إن مصر والسودان وقعتا على 6 اتفاقات تجارية واقتصادية على المستوى الثنائى والإقليمي لتعزيز التعاون بين البلدين إذ جاءت أهم الاتفاقات الموقعة بين الجانبين اتفاقية تجمع الكوميسا، اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الداخل.

وأضاف الفندي، في تصريح له اليوم، أن هناك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين المصري والسوداني، بالإضافة إلى وجود مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، واتفاقية مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك الموقعة في 22 نوفمبر 2000 بالخرطوم بين اتحاد الصناعات المصري واتحاد عام العمل السوداني، علما بأن تم تجديد المجلس خلال شهر أبريل الماضي 2018.

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