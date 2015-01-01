"فابينيو" بعد انتقاله لليفربول: سأقنع مبابي بالانضمام

أعرب البرازيلي فابينيو، لاعب موناكو الفرنسي، بسعادته للانضمام إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن أمور الانضمام سارت بشكل سريع وجيد، قائلًا "حين علمت باهتمام الريدز تحمست كثيرًا".



وأكد أن فريقه الجديد يملك لاعبين متميزين والكثير من المواهب والقدرات لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل.



وعن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أكد "فابينيو" أن ما فعله مبابي خلال عامين فقط أمر لا يصدق، واصفًا إياه بـ"الظاهرة".



كما أشار إلى العلاقة الجيدة التي تربطهما، لافتًا إلى أنه سيحاول استدراجه لليفربول، قائلًا "مبابي قال إنه سيبقى مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنني سأحاول تدريجيًا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول".