المقاتلات الروسية تعترض 25 طائرة استطلاع خلال أسبوع

كشفت صحيفة "النجمة الحمراء"، الناطقة باسم الجيش الروسي، عن أن 25 طائرة أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع جوي بمحاذاة حدود روسيا الدولية، خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المقاتلات الروسية انطلقت 12 مرة لاعتراض الطائرات الأجنبية لدى اقترابها من أجواء روسيا الدولية.



وأضافت الصحيفة أنه لم يسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي الروسي، وأن المقاتلات الروسية كانت تعترض مسارها وتجبرها على الابتعاد عن الأجواء الروسية، والعودة إلى حيث جاءت.



ولم تكشف الصحيفة عن الدول التابعة لها هذه الطائرات، غير أنه من المعروف أن طائرات استطلاع أمريكية تقترب من حدود روسيا الدولية.



فيما اتهمت الولايات المتحدة، الطيران الروسي، أكثر من مرة بـ"تصرفات غير آمنة" في الأجواء، وحوادث اقتراب خطيرة من طائرات وسفن أمريكية.