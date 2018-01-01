%28 انخفاضًا فى أرباح "جنرال إلكتريك" الفصلية

سجلت "جنرال إلكتريك" الأمريكية، انخفاضا نسبته 28 بالمئة في أرباحها الفصلية، اليوم الجمعة، مع تبدد مكاسب أنشطة الطيران والرعاية الصحية بفعل تراجع أنشطة الكهرباء.



وانخفض الربح العائد لمساهمي جنرال إلكتريك من العمليات المستمرة إلى 736 مليون دولار، في الربع الثاني المنتهي في الثلاثين من يونيو، من 1.03 مليار دولار قبل عام.



وقالت الشركة إن ربح السهم من العمليات المستمرة هبط إلى ثمانية سنتات من 12 سنتا، وعلى أساس معدل، ربحت جنرال إلكتريك 19 سنتا للسهم.



وبلغ إجمالي الإيرادات 30.1 مليار دولار مقارنة مع 29.1 مليار.