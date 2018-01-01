القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:20 م

تاجر سوداني: الحدود السياسية لن تفصل مصر والسودان

تاجر سوداني: الحدود
عبير سليم
dostor.org/2256501

قال التاجر السوداني، عصام مادبو: "إن الشعب السودان مرحب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم؛ حيث تعد بالنسبة لهم بمثابة توطيد العلاقات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية بين شعبي وادي النيل، لافتا إلى أن هذه الزياره من منظور مجتمعي لها فوائد تعود علي شعبي البلدين، بالتواصل وخلق المناخ الملائم في التعايش".
وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه اليوم بالنظر إلى العلاقات المصرية - السودانية عبر الدبلوماسية الشعبية، فسنجد تواصل حقيقي على أرض الواقع، والدليل علي ذلك وجود الجاليات المصرية في السودان والجاليات السودانية بمصر، وبزيارة "السيسي" إلى بلده الثاني عزز دبلوماسيا هذا التواصل وهذه العلاقات مايعود بالفائدة على الشعبين، فضلا عن أنها تزيل الكثير من الشوائب.
وشدد "مادبو" على أن مصر والسودان لن تفصلهما الحدود السياسية، وستظل العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة قائمة، لاسيما على الصعيد الاجتماعي ضاربة في عمق التاريخ.

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