الرئاسة العامة لشئون الحرمين تعلن عن وظائف ميدانية للنساء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلةً في الإدارة العامة النسائية بالمسجد الحرام، فتح باب التسجيل والقبول لموسم (الحج 1439هـ) للوظائف الميدانية "للنساء" داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته ومرافقه.



وأوضحت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، وألا يقل عمرها عن 22 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، وألا يقل مؤهلها عن الثانوية العامة، والالتزام بالحجاب الشرعى.



والمستندات المطلوبة هى: صورة من أصل شهادة المؤهل طبق الأصل، وصورة من أصل شهادات حضور الدورات التدريبية، وصورة من شهادات الخبرة إن وُجدت، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل للمطابقة.



ويتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، وسيتم الرد عليها للتسجيل، ومقابلة المتقدمات بدءًا من يوم 11-11-1439هـ، حتى يوم 13-11-1439ه، كما سيتم إلحاق المقبولات ببرنامج تدريبي بدءًا من يوم 16-11-1439، وهو شرط لمباشرة العمل بالمسجد الحرام.