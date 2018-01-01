أنطونيو كونتي يعتزم مقاضاة "تشيلسي"

ذكرت شبكة "بريميوم سبورت"، اليوم الجمعة، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، يرغب في مقاضاة النادي الإنجليزي، على الأضرار التي تعرض لها، عقب إعلان رحيله عن "البلوز"، مضيفة أن "كونتي" يرغب في الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تلقاها، موضحة أنه يرى أن إعلان رحيله بشكل متأخر، رغم نهاية الموسم بفترة طويلة، منعه من إيجاد فريق آخر.

يشار إلى أن تشيلسي مُلزم بدفع 9 ملايين جنيه استرليني لأنطونيو كونتي، بموجب العقد بين الطرفين.

وكان تشيلسي قد أعلن تولي ماوريسيو ساري مدرب نابولي السابق، القيادة الفنية لـ"البلوز"، بداية من الموسم الجديد.