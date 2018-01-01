تعرف على سر سفر رامى صبرى إلى لبنان

غادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المطرب رامى صبرى متجهًا إلى لبنان، برفقة كل من سعيد إمام، مدير شركة "روتانا مصر" للصوتيات والمرئيات، ومدير أعماله أيمن نابليون، وجاء سبب السفر لمعاينة رامى صبرى عددًا من الأماكن بلبنان لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن يعود رامى صبرى من لبنان منتصف الأسبوع المقبل، استعدادًا لإحياء حفل غنائى ضخم، مساء الخميس الموافق 26 يوليو الجارى، ضمن فعاليات مهرجان "ليالى الصيف الغنائى فى طابا هايتس"، وذلك بمشاركة كل من المطربين أحمد شيبة، وكارمن سليمان، وبوسي.