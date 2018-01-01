أمن الدقهلية ينجح فى إنهاء خلافات ثأرية بين عائلتين

نجحت قوات الأمن بمركز شرطة المنزلة فى محافظة الدقهلية، من إنهاء خلافات عائلية مستمرة بين عائلتين بقرية النسايمة والتى استمرت لمدة طويلة من الزمان، وكانت مناوشات مستمرة بين عائلتى أبوجلال، والعزب قد طالت مدتها وانتشرت الفتنة بين العائلتين أدت إلى دخول العائلتين فى باع طويل من المشاجرات والمشكلات.



وتمكن مركز شرطة المنزلة برئاسة العقيد عمرو العدل، مأمور المركز، والمقدم محمد عبدالحميد، نائب المأمور والمقدم أحمد السادات، رئيس المباحث، وأمين الشرطة محمود عبدالبر، وعمدة قرية النسايمة ناصر أبوالفتوح، وتحت إشراف اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، والعميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، من توفيق الأوضاع بين العائلتين وعقد جلسة عرفية بينهما.



وتوصلت الجلسة لعقد صلح بين العائلتين وسط فرحة عارمة من أهالى القرية، وتعهد الطرفان بعدم تعرض كلا منهما للآخر حقنًا للدماء وحفاظًا على الروابط الأسرية والقروية التى تربط بين أهالى القرية، فيما سادت فرحة عارمة بين أهالى القرية لما قدمته الشرطة لأهالى القرية، مشيدين بالواجب الإنسانى الذى تقوم به وزارة الداخلية بجانب عملها الأمنى.