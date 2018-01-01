ضبط سيارة محملة بالدقيق قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا من ضبط ومصادرة سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بقرية الشيخ حسين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة تموين ملوي، وتم عمل محضر بالواقعة بعد تسليم السيارة لمباحث التموين وتحريز الدقيق.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مكبرة برئاسة محمود عبدالمعطى نائب رئيس المركز للمرور على محطات البنزين بقرى مركز ملوي، لمتابعة المحروقات في محطات البنزين، والتأكد من توافره في المحطات.