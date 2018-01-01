رامون دياز يرد على أنباء مغادرته الاتحاد لتدريب الأرجنتين

رد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، على الأنباء التي تحدثت عن احتمالية تركه تدريب النادي من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين.



ونشر دياز صورتين من قيادته تدريبات نادي الاتحاد في معسكر الفريق بالنمسا، قائلًا، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أستمتع بالإعداد للموسم الجديد في النمسا مع النادي العظيم.. الاتحاد".



وكان دياز قال إنه مستعد لتدريب منتخب الأرجنتين، بعد إعلان اتحاد كرة القدم الأرجنتيني رحيل المدرب خورخي سامباولي، الذي فشل في تجاوز دور الستة عشر مع منتخب التانجو بمونديال روسيا، وقدم أداء سيئًا في البطولة.



وتعاقد الاتحاد مع رامون دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو الذي درَّب نادي الهلال وأقيل منه في يناير الماضي، عقب الإخفاق في بطولة دوري أبطال آسيا.