مباحثات مكثفة لـ"نصار" مع وزراء تجارة 4 دول

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات، مع عدد من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بفعاليات القمة العشرين للكوميسا، التى اختتمت فعالياتها بالعاصمة الزامبية لوساكا.



استهل الوزير مباحثاته بلقاء أميليا كيامبادى وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بالحكومة الأوغندية، إذ تناول اللقاء مسقبل التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية، ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح "نصار" أن اللقاء استعرض أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى أوغندى مشترك يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين، لافتا إلى أن المجلس من شأنه ترجمة جهود حكومتى البلدين الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك إلى مشروعات استثمارية ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والأوغندى على حد سواء.



وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضا مشروع إنشاء مركز لوجستي مصري في أوغندا، إلى جانب المعرض المصري الدائم المقرر إقامته على هامش المركز.



ونوه نصار بأن اللقاء تناول نتائج اجتماع اللجنة المصرية الأوغندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا، لافتا إلى أن اللقاء استعرض أيضا نتائج الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس الأوغندي للقاهرة خلال شهر مايو الماضى، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال إدارة المدن الصناعية.



كما تضمنت سلسلة اللقاءات التى عقدها المهندس عمرو نصار مع وزراء التجارة المشاركين بالقمة العشرين للكوميسا بلوساكا لقاء مع وزير التجارة والصناعة الزامبي وخريستوفر يالاما، والدكتور عمر الباهى وزير التجارة التونسى، وهنرى موسى وزير التجارة والصناعة والسياحة بدولة مالاوى.



وأوضح نصار ان المباحثات تناولت سبل دعم ودفع العلاقات التجارية وتشجيع التصنيع المشترك بين مصر والدول الإفريقية إلى جانب السعى لخلق شراكة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في الدول الإفريقية، الأمر الذى ينعكس إيجابا على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول أعضاء الكوميسا.



وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المباحثات تضمنت أيضا إمكانية تنظيم بعثات تجارية واستثمارية مصرية إلى عدد من الدول خلال الفترة المقبلة.