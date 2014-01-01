القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:03 م

"مرسيليا" يتعاقد مع المدافع الكرواتي تشاليتا سار

المدافع الكرواتي
المدافع الكرواتي تشاليتا سار
وكالات
dostor.org/2256480

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي الشاب دويي تشاليتا-سار الذي كان بديلًا في رحلة بلاده نحو وصافة مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وحمل تشاليتا-سار (21 عاما) الوان ريد بول سالزبورغ النمسوي منذ 2014، وأحرز معه لقب الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة، ويملك في رصيده مباراتين دولتين مع منتخب كرواتيا.

ولم يكشف مرسيليا عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن 20 مليون يورو لجلب اللاعب الشاب.

وكتب مرسيليا في بيان "قلب دفاع حقيقي، دويي تشاليتا-صار لاعبا مذهلا جسديا قويا وصاحب لياقة بدنية (1،92 م و89 كلغ)".

وخاض تشاليتا-سار مباراة واحدة في المونديال الاخير، ضد أيسلندا في دور المجموعات (2-1)، بعد ضمان كرواتيا التأهل إلى دور المجموعات، وقبل مشوارها الرائع وبلوغها النهائي أمام فرنسا البطلة (2-4).

وسيعزز الكرواتي دفاع مرسيليا لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي دوريا، التشيكي توماس هوبوكان والتونسي أيمن عبدالنور هذا الصيف.

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