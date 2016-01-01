واشنطن تصدر تحذيرًا لمواطنيها من عمليات الاختراق الأجنبية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن سياسة لتحذير المواطنين من عمليات الاختراق الإلكتروني الأجنبية، مثل حملة التسلل الإلكتروني والتضليل الروسية المزعومة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وتتردد الحكومة الأمريكية في الإعلان عن مثل هذه العمليات الأجنبية، خشية أن يعتبر الكشف عنها إخلالا بالتوازن في أى انتخابات.



وقال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، في تصريحات في منتدى آسبن للأمن في كولورادو، أمس الخميس، وهو يعلن عن السياسة الجديدة، إن تحذير الرأي العام الأمريكي من التضليل يمكن أن يساعد في الحد من أضراره، ويتيح للناس فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات أفضل.



وتابع قائلًا: "كشف الخطط للجماهير طريقة مهمة لتحييدها، من حق الشعب الأمريكي أن يعرف إن كانت حكومات أجنبية تستهدفه بالدعاية".



وثار جدل هذا الأسبوع بسبب عدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علانية، بشأن مسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال اجتماعهما في هلسنكي.