"السراج" يرفض إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا

عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الجمعة عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي، قائلًا في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية "نحن نرفض تماما قيام أوروبا رسميا بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في بلدنا".



وأضاف: "كذلك، لن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال".



وتابع "انا مستغرب جدا من أن لا أحد في أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين لكن يُطلب منا ان نستقبل مئات آلاف منهم لدينا"، داعيا أوروبا الى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلا من الضغط على ليبيا التي تشهد نشاطا واسعا لمهربي بشر استفادوا من الفوضى التي اعقبت الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.