"ميركل" ترحب بدعوة "بوتين" لزيارة الولايات المتحدة

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة الخريف المقبل في واشنطن، قائلة اليوم الجمعة، خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي في برلين، إنه يتعين أن تصبح مثل هذه الاجتماعات من الأمور الطبيعية مجددا، مضيفة: "الحوار أمر جيد للجميع بشكل مبدئي، خاصة عندما يكون بين هاتين الدولتين".

وأعربت المستشارة الألمانيةعن أملها أن يتباحث الرئيسان بشأن نزع السلاح النووي.

يذكر أن ترامب وبوتين اجتمعا لأول مرة في قمة ثنائية يوم الاثنين الماضي في هلسنكي.