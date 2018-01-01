أهم الوصايا للتعامل مع مريض الصرع

أوصت الجمعية الألمانية للصرع المحيطين بمريض ​الصرع​ بالتحلي بالهدوء عند تعرضه لنوبة مرضية، واتخاذ بعض التدابير المهمة لحمايته من الإصابات الناجمة عنها.



وأوضحت الجمعية أنه ينبغي أولًا جعل المريض يستلقي على جانبه بشكل مستقر، مع تخفيف الملابس الضيقة وإبعاد الأشياء الحادة، أو الحارقة عن متناول يده والبقاء بجانبه، حتى يستعيد المريض وعيه كاملًا.



وإذا تجاوزت النوبة 5 دقائق أو تكررت في غضون أقل من ساعة، فيجب استدعاء طبيب طوارئ، وكذلك الأمر إذا لم يستعد المصاب وعيه.



يٌشار إلى أن الصرع هو اختلال عصبي داخلي، ينتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في ​خلايا المخ​.