مؤلف فيلم أحمد حلمي الجديد ينهي كتابة 80% من العمل

يستعد الفنان أحمد حلمي لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك للالتحاق بموسم عيد الأضحى المقبل، وقال مؤلف العمل عبد الرحيم كمال إنه يعكف حاليًا على كتابة سيناريو الفيلم، مشيرًا إلى أنه أنهى كتابة ما يقرب من 80% من الفيلم.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه أوشك على الانتهاء من كتابة الفيلم، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل، مؤكدًا أن الفنان أحمد حلمي يريد التكتم على التفاصيل خاصة بعد قراره باستبدال قصة وسيناريو فيلم "الجان اتهان" الذي كان من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الفترة الماضية مع المخرج خالد مرعى.



وكانت آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "لف ودوران"، وشارك فى بطولته كل من دنيا سمير غانم وصابرين وبيومى فؤاد وإنعام سالوسة وميمى جمال وجميلة عوض.