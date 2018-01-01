رئيس نيكاراجوا يتهم الأساقفة بالمشاركة في "مؤامرة" لإقالته

اتهم رئيس نيكاراجوا دانيال اورتيجا خلال احتفال بالذكرى الـ39 لانتصار الثورة الساندينية أمس الخميس، الأساقفة بالعمل على المشاركة في "مؤامرة" تهدف إلى إقالته، فيما قال في احتفال حضره آلاف من انصاره في ماناجوا "يؤلمني أن اساقفتي تصرفوا مثل انقلابيين لم يعودوا مؤهلين ليكونوا وسطاء او شهودا" في الحوار "لان رسالتهم كانت الانقلاب".



ويقوم الأساقفة بوساطة بين الحكومة والمعارضة في الأزمة السياسية التي قتل خلالها أكثر من 280 شخصا وجرح حوالى الفين آخرين خلال ثلاثة اشهر.



ودعا المجمع الاسقفي في نيكاراجوا الذي يترأسه الكاردينال ليوبولدو برينيس إلى إصلاح في السلطة وتنظيم انتخابات عامة مبكرة في 2019 بدلا من 2021 سنة نهاية ولاية اورتيجا الذي رفض هذه المقترحات.



وبعد خطاب اورتيجا القاسي، قال اسقف ماناجوا سيلفيو بايز في تغريدة على "تويتر" إن الكنيسة لا تتألم بسبب التشهير بها بل تتألم "من أجل المعتقلين المسجونين ظلما ومن أجل الذين يهربون من القمع".



من جهته، أكد الامين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماجرو تأييده لحوار "يسهله" المؤتمر الاسقفي بصفته "هيئة مكلفة تسوية الجوانب السياسية والانتخابية للازمة" في نيكاراجوا.