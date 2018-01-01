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الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:56 م

ميركل: قانون تنظيم هجرة القوى العاملة سيعود بالنفع على ألمانيا

ميركل
ميركل
وكالات
dostor.org/2256465

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن قانون تنظيم هجرة القوى العاملة المتخصصة، المخطط إقراره بنهاية هذا العام، سيعود بالفائدة على ألمانيا، قائلة اليوم الجمعة، خلال مؤتمرها الصحفى الصيفى، في برلين إن هذا القانون من الممكن أن يساعد في سد نقص القوى العاملة في قطاعات تعاني من نقص العمالة المؤهلة، وأضافت: "لذلك أرى أهمية كبيرة لهذا القانون".

وذكرت "ميركل" أن هذا القانون بمثابة أداة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن ألمانيا لديها خبرات جيدة في الانفتاح نحو العمالة الوافدة من دول غرب البلقان، مشيرة إلى أن مَن يمكنه إثبات أنه لديه فرصة عمل في ألمانيا بإمكانه القدوم شرعيا إلى هنا، مضيفة أن هذا من الممكن أن يصبح نموذجًا يحتذى به لدول أخرى يفد منها مهاجرون.

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