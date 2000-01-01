ميركل: الحكم على "إن إس يو" لا تعني نهاية جرائم اليمين المتطرف

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الأحكام القضائية التي صدرت بحق خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة لا تعني نهاية معالجة سلسلة جرائم الإرهاب اليميني المتطرف، قائلة اليوم الجمعة، في مؤتمرها الصحفي الصيفي في برلين: "هذا الفصل لا يمكن إغلاقه".



يذكر أن محكمة مدينة ميونخ قضت مؤخرا بسجن المتهمة الرئيسية في خلية "إن إس يو"، بياته تسشيبه، مدى الحياة بتهمة قتل عشرة أشخاص (9 من أصول تركية ويونانية وشرطية ألمانية) خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2007، كما أصدرت أحكاما بالسجن في حق أربعة متهمين آخرين.



وقالت ميركل إن السؤال الجوهري يدور حول كيف تمكن إرهابيون من ارتكاب مثل هذه الجرائم المفزعة والمعقدة بدون ملاحظة السلطات في ذلك الحين، وأضافت: "لذلك فإن هذه بقعة مظلمة للغاية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".