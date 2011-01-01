غدًا.. وفد رفيع المستوى من "فتح" يصل القاهرة لإتمام المصالحة

يصل وفد رفيع المستوى من حركة "فتح"، غدًا السبت، لإجراء محادثات مع رئيس جهاز المخابرات، اللواء الوزير عباس كامل ومساعديه، وفى مقدمتهم مسئول الملف الفلسطيني، اللواء أحمد عبدالخالق، ويأتي وصول الوفد بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها رسميًا على المقترح المصرى للمصالحة، حسبما أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية.



وأكدت مصادر مُطلعة للصحيفة الصادرة من لندن، أن مصر تعتزم توجيه دعوات لحركتى "فتح"، و"حماس"، فى الأيام القليلة المقبلة، لعقد مباحثات مكثفة بالقاهرة، لمناقشة مقترح المصالحة والذى يعمد على تنفيذ "مصالحة" متدرجة" تعتمد على تطبيق اتفاقي المصالحة الموقعين في 4 مايو2011، و12 أكتوبر 2017.



وأشارت المصادر إلى أن "فتح" أبلغت الأطراف المصرية بموافقتها على ورقة المصالحة والتى تتضمن أربع مراحل بعشرة بنود على النحو التالي:



المرحلة الأولى تستغرق أسبوعًا ويتم تنفيذها بالتوازى، وتتضمن إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء من دون ضرائب.



عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغييرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية القانونية التى اتخذت قرارها بالتوافق.



بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.



أما المرحلة الثانية والتى حددت لها فترة أولية هى ثلاثة أسابيع، تتضمن تسليم اللجنة الإدارية والقانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء فى تطبيقها، وتطبيق سياسة الرواتب على كل الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت فى وضعهم النهائي.



ورفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.



أما المرحلة الثالثة والتى تستغرق مدة تنفيذها على أرض الواقع من ثلاثة أسابيع إلى شهر، تتضمن اجتماعات اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.



اجتماع لجنتين متخصصتين فى القضاء والأراضى، على أن تشكل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.



أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فستغرق مدة تنفيذها على أرض الواقع 3 أيام، تتضمن عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطنى والانتخابات والمجلس التشريعى، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت مصادر مسئولة من حركة حماس، إن هناك قبولًا كبيرًا من قيادات حماس حيال الورقة المصرية للمصالحة، فيما رحبت السلطة الفلسطينية وقيادات فتح أيضا بورقة المصالحة المصرية.



وكشفت المصادر أيضا عن أن الورقة المصرية تتضمن تفاصيل حول طبيعة عمل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ودور سلاحه فى مرحلة ما بعد المصالحة، وأن مصر ستعمل على وضع تفاهمات لتنظيم عمل سلاح القسام، وتنظيم قرار السلم والحرب، مضيفة أن الصيغة المقترحة لا تتضمن تجريد كتائب القسام من السلاح، ولكن تنظيم عمله.



