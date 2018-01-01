"ماكرون" يرفض التعليق على حادثة الاعتداء على أحد المحتجين

طالبت الصحف الفرنسية، اليوم الجمعة، الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتعليق على واقعة تخص أحد مساعديه الذي اعتدى على شاب خلال تظاهرات مناهضة لقوانين العمل في مايو الماضي، فيما قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية: "إن ماكرون، رفض الرد ولم يتحدث مطلقًا في أى مناقشة تخص اعتداء أحد مساعديه".



وطالبت الصحف "ماكرون" توضيح الأمر أثناء جولة له جنوب غرب فرنسا، فيما أوضحت النيابة العامة أن المتهم " بينالا" استخدم خوذة تابعة لقوات الأمن أثناء اعتداءه على المواطن في حين أنه ليس شرطيًا.