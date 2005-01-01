إطلالة مميزة لـ نداء شرارة فى افتتاح مهرجان جرش

ظهرت المطربة الأردنية نداء شرارة، الحاصلة على لقب برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس" عام 2005، بإطلالة مميزة خلال حفل افتتاح مهرجان "جرش" للثقافة والفنون فى دورته الـ33.



وخضعت "شرارة" خلال حفل الافتتاح لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور دواس، ظهرت خلالها وهى ترتدى فستانًا أبيض اللون، بالإضافة إلى الحجاب.



يذكر أن "جرش" للثقافة والفنون هو مهرجان فنّى ثَقافى يُقام سنويًا في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، تأسس سنة 1983، وانطلقت فعالياته مساء أمس الخميس.



