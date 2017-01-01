سول: اقتصاد بيونج يانج تراجع بنسبة 3.5% العام الماضى

أعلن البنك المركزى الكورى الجنوبى، اليوم الجمعة، عن أن اقتصاد كوريا الشمالية تقلص بنسبة 3.5% خلال عام 2017، فى أعقاب تشديد العقوبات الدولية وبسبب الجفاف الذى ضرب البلاد، مسجلًا بذلك أسوأ أداء له منذ عقدين.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مصرف كوريا، ما أورده فى تقارير، بأنه فى عام 2017، قدرت كوريا الشمالية أن الناتج المحلى الإجمالى سجل انخفاضًا حادًا فى اقتصاد البلاد عن النمو المُقدر بـ 3.9% فى العام السابق عليه، مسجلًا بذلك أسوأ أداء له منذ عام 1997، عندما تراجع اقتصاد البلاد بنسبة 6.5%.



وأضاف المركزى الكورى الجنوبي أن حجم التجارة في الشطر الشمالي وصل إلى 5.55 مليار دولار العام الماضي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 15% عن العام السابق عليه، كما انخفضت صادرات البلاد بنسبة 37.2% لتصل إلى1.77 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.78 مليار دولار.



واقتضت العقوبات على كوريا الشمالية حظر صادرات الشطر الشمالى من الفحم وغيره من الموارد المعدنية لقطع سبل وصوله للعملة الصعبة.

