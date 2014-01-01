تفاصيل لقاء السيسى ونائب رئيس السودان

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، فى مقر إقامته بالخرطوم، مع الفريق أول بكرى حسن صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، رئيس مجلس الوزراء القومى، وذلك فى ثاني أيام زيارة الرئيس السيسى للسودان.



وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أشاد، خلال اللقاء، بنتائج مباحثاته أمس مع الرئيس السودانى عمر البشير، مشيدًا بروح التعاون البناء بين الدولتين وحرص قيادتيهما على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن نهج مصر دائمًا هو الحرص على استقرار السودان وتنميته، إيمانًا بوحدة المسار والمصير التي تربط شعبي وادي النيل.



وأعرب النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، رئيس مجلس الوزراء القومى، خلال اللقاء، عن تقدير السودان لمصر (قيادة وشعبًا)، مرحبًا بأن يكون السودان هو وجهة الرئيس السيسى الأولى خلال الفترة الرئاسية الثانية، مثلما كان أيضًا الوجهة الأولى له في عام 2014.



وأكد الفريق أول بكري حسن صالح حرص السودان الكامل على تفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، واستثمار إمكانات البلدين الاقتصادية لتحقيق نموذج في الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين.



شهد اللقاء تناولًا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خصوصًا على صعيد التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري.