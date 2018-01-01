"العبادي" يبحث أزمة الاحتجاجات مع وفد من الأمم المتحدة

بحث رئيس مجلس الوزراءو حيدر العبادي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، التطورات الأخيرة في البلاد، وفقًا لصحيفة "صوت العراق"، فيما أشاد "كوبيتش" باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين وتحركاتها من خلال تشكيل خلية الأزمة والتوجيهات والقرارات الصادرة.



وأوضح "كوبيتش" استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، حسب بيان حكومي.



فيما أكد "العبادي" أن الاستماع لمطالب الشعب العراقي أمر مهم للغاية، قائلًا: "نحن ماضون في توفير المتطلبات الخدمية لجميع المحافظات".