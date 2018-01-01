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الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:43 ص

القوات العراقية تفرض حالة التأهب القصوى بالبلاد

القوات العراقية
القوات العراقية
منار أحمد
dostor.org/2256392

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، حالة التأهب القصوى، في العاصمة بغداد، بعد دعوات من لجان تنسيق الظاهرات إلى الخروج بمظاهرة في ساحة التحرير، مساء اليوم الجمعة، لمساندة مطالب المحافظات الجنوبية، التي تواصل تظاهراتها في الأسبوع الثاني للمطالبة بتسريع تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.

وقالت مصادر أمنية وفقا للسومرية نيوز، إن وحدات من الجيش والشرطة انتشرت قرب حقول النفط الجنوبية والشمالية بالبصرة فيما تركز انتشار القوات في المدن الأخرى قرب المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب كما نصبت نقاط تفتيش إضافية داخل الأحياء السكنية.

وفي السياق ذاته، استبقت السلطات العراقية التظاهرات الحاشدة المنتظرة اليوم، وأعلنت عن الإفراج عن 336 معتقلًا على خلفية التظاهرات الأخيرة في النجف والمثني والميسان، وذلك وفقا لآخر إحصائية وردت من فرق الرصد التابعة لمفوضية حقوق الإنسان.

فيما تم الاعلان عن ارتفاع عدد قتلى النتظاهرين إلى 12 وإصابة 566 متظاهرا وعنصريا أمنيا، وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بفرع البصرة، مهدي التميمي، قد طالب الحكومة العراقية والقوات الأمنية بضرورة الإسراع بإطلاق سراح المتظاهرين الذين لم يثبت ارتكابهم أى جرم أثناء التظاهرات التي شهدتها البصرة، وفق لشبكة سكاي نيوز.

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