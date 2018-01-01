إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، 3 حالات تعد في المهد على أرض زراعية بحوض واصف طريق أبو حرب - مدينة بني مزار بمساحة 3 قيراط و4 سهم، وذلك خلال حملة للإزالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية.



وقال إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات التعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعد على حق من حقوق الدولة.