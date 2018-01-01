رئيس مدينة المنيا يشدد على إزالة التعديات
عقد محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث وجه باستمرار أعمال النظافة والإزالات والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات الصحية ومتابعة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا على تحصيل مستحقات الدولة وفتح منافذ لبيع السلع والمنتجات بسعر منخفض للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتواصل مع إدارات التموين بالمدينة مع التأكيد على الرقابة المستمرة للانضباط في كافة المصالح والإدارات التابعة لمركز المنيا.