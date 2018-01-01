صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بقرية مدامود العجوز

تنظم مديرية الشئون الصحية بالأقصر قافلة طبية على مدار يومى السبت والأحد بالوحدة الصحية في قرية مدامود العجوز التابعة لمدينة الزينية، ومن المقرر أن تتضمن القافلة عدة تخصصات منها الأنف والأذن، الجلدية، النساء والتوليد، الأسنان، الباطنة، والعظام، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجانًا.



وسيقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.



ويذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.