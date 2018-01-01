"الرجال من بولاق والنساء من أول فيصل" على مسرح الهوسابير

يعرض مساء اليوم على مسرح الهوسابير مسرحية "الرجال من بولاق والنساء من أول فيصل"، وذلك لليوم الثاني بعد النجاح الذي حققه العرض سابقا، فتقرر عرضه مرة أخرى للإقبال الجيد على العرض.



أما عن أبطال العرض فهم حازم مانجا، هند وسام، يوسف طارق، نور، كريم الجندي، آية جاد، كريم حامد، ياسمين الخطاب، اشرف الشيمي، ماهر ميرو، هشام نجم، محمد اشرف، مصطفي عماد، محمد رمضان، حمدي الخواجة، عبدالرحمن بيومي، ميرفت، حسن كوهين، احمد مختار.



يذكر أن العرض إنتاج أحمد مختار عن رواية للكاتب إيهاب معوض، وإخراج محمد حسن ميكا.

