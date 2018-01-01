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الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:36 ص

وزيرة البيئة تدعو لتكثيف جهود اتفاقيات التنوع البيولوجى

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
dostor.org/2256385

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الى تكثيف جهود اتفاقيات التنوع البيولوجى والتكاتف للعمل بيد واحدة، مؤكدة دور منظمات الأمم المتحدة على توحيد سياستها وأهدافها التى تسعى إليها لتساعد الدول في تنفيذ هذه الالتزامات.

ودعت الوزيرة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجى إلى العمل سويًا ليضعوا إطارًا عامًا لخطة تنفيذ التنوع البيولوجى لما بعد 2020 وهى الأهداف المحددة التي يجب وضعها إلى 2030 ويجب أن تكون أهدافًا طموحة قابلة للتحقيق وتغيير لغة الحوار ليشعر بها المواطن في كيفية الربط بين النظم الأيكولوجية وحياتهم وتنمياتهم.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في حفل الاستقبال الخاص بمجموعات الاتصال للاتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجى، والذى ضم ممثلى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى.

وشارك فى الحدث متحدثون من ضمنهم الدكتور ساكس مستشار سكرتير عام الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأمينة محمد نائب السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكدت استعداد مصر لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى نوفمبر المقبل، وأنها لن تدخر جهدًا في أن يؤدى المؤتمر هدفه، خاصة مضاعفة الجهود اللازمة لتحقيق أهداف "إيشى 2020" وأهداف التنمية المستدامة 2030، وعمل خارطة طريق للاستراتيجية الجديدة للاتفاقية في الفترة من 2021 - 2030.

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