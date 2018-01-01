"سعفان": تحويل مستحقات تأمينية لأسر 33 مصريًا عملوا باليونان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، اتفق مع الجانب اليوناني لتحويل مستحقات 33 مصريًا كانوا يعملون باليونان وتوفوا.



وذلك من مؤسسة التأمين الاجتماعى "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قبل نهاية يوليو الجاري، وستكون الأولوية مستقبلا في تحويل اشتراكات التأمينات لحالات الوفاة.



تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، أوضح فيه أن الجانب اليوناني أكد تحويل كافة طلبات تحويل الاشتراكات المقدمة من المصريين الذين سبق عملهم باليونان، وعدم المساس بحقوق أصحابها مع إعطاء أولوية خاصة لطلبات تحويل الاشتراكات بسبب الشيخوخة والوفاة والعجز، حيث يتم التحويل علي دفعات وبما يتناسب مع الإمكانيات المادية للجهة المختصة في اليونان.



وأوضح "سعفان" أن الجانب اليوناني قام خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتي فبراير 2018 بتحويل اشتراكات 182 حالة ضم حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة مليونين و132 ألفًا و775 يورو، أي ما يعادل 45 مليونًا و123 ألفًا و325 جنيهًا مصريًا، بموجب خطابات تحويل على ثلاث دفعات من اليونان لهيئة التأمينات المصرية وتم التوصل مع أصحابها وصرف المستحقات التأمينية بالكامل لجميع المتقدمين.



وأوضح المستشار العمالي باليونان أن إجمالي الطلبات المقدمة والمرسلة إلي "الايكا" من أجل تحويل الاشتراكات من اليونان لأغراض استحقاق المعاش بسبب الشيخوخة أو الوفاة أو العجز حتي 16 يوليو الجاري 1821 حالة منها 1712حالات عادية، والباقي 139 ما بين الوفاة وبلوغ سن المعاش والعجز.



وأرجع زيادة رقم الحالات المستحقة لتحويل الاشتراكات بسبب العودة النهائية لمصر نتيجة الأزمة الاقتصادية في اليونان، والرغبة في استحقاق المعاش المبكر وفقا لأنظمة التأمين الاجتماعي في مصر.