السيسى: مصر كانت مُهددة بـ"الإفلاس" منذ 3 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت مهددة منذ 3 سنوات بالدخول فى حالة إفلاس، موضحا أن مصر بدأت مسار إصلاح اقتصادى فى منتهى القسوة وما أنجحه هو تحمل الشعب.



وأضاف الرئيس السيسي، المصريون تفهموا أهمية انجاح الإصلاح الاقتصادى لتجاوز عقبات ظلت سنوات طويلة، موضحا أن الدولة لن تستطيع أى دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادى دون شعبها وتحمله لهذا الإصلاح.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني، وذلك بمقر إقامته بالخرطوم.

