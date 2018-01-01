"مفيش منها" لـ رامي جمال تقترب من مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب "مفيش منها" للمطرب رامي جمال ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في 10 يوليو الجاري.



وتعاون رامي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، تامر حسين، توما، مدين، محمد يحيى، نادر حمدي، وتميم.



وصور رامى جمال 3 أغنيات من ألبومه على طريقة الفيديو كليب، وفى لندن، وهم "ماتظلمنيش"، "تعيشي ليا"، "ومفيش منها"، وتعاون فيهم مع المخرج كريم نجيب، ومن تصوير روبي براينت وزاك ساني.

