269 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية لروسيا

كشف المهندس خالد المقياتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك "عن استعداد الجمعية لفتح أسواق جديدة في دول الاتحاد الأوروبي ومنها روسيا بدأت بتوقيع عدة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوراسي لزيادة الصادرات المصرية في معظم القطاعات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح المقياتي فى تصريحات لـ«الدستور»، أن قيمة فاتورة الصادرات المصرية لـ5 قطاعات صناعية بلغت خلال النصف الأول من الجاري 2018 نحو 269 مليون دولار، إذ سجّلت إجمالي صادرات مصر من الفاكهة نحو 143 مليون دولار بنسبة زيادة 47% من إجمالي الصادرات المصرية لروسيا، بينما ارتفعت صادرات "الخضروات" بلغت بنسبة 40% بقيمة 112 مليون دولار.



وأشار" المقياتي " إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة نمو 4% خلال النصف الأول من الجاري لتسجل نحو 12 مليون دولار، يليها قطاع الآلات والمعدات الكهربائية ليسجل نمو بنسبة 4% ليبلغ بـ 10 ملايين دولار.



وقال المقياتي، إن هناك بعثة ترويجية مصرية لروسيا لزيادة الصادرات المصرية للقطاع بنهاية 2018 حيث سجلت صادرات قطاع الأدوية ومستلزمات طبية بنسبة زيادة 1% بلغت 4 ملايين دولار.