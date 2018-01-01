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الثقافة
الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:29 ص

حسين السيد: "حكايات شتوية" تكملة لمسيرتي في أدب الرعب

حسين السيد
حسين السيد
ايهاب مصطفى
dostor.org/2256377

صدر حديثا عن دار "ن" للنشر والتوزيع رواية "حكايات شتوية" للكاتب حسين السيد، وقال "السيد" إن روايته الجديدة "حكايات شتوية" تسير في نفس طريقه ومشروعه الإبداعي التأسيسي لأدب الرعب، والرواية بها أبعاد نفسية تساهم في ذبذبة مستوى الإيقاع التشويقي مما يجعل القارئ يلهث خلف الأحداث.

وأضاف "السيد" في تصريح لـ"الدستور": الرواية استغرقت 7 أشهر في كتابتها وتنقيحها، وعادة ما يهمني التشويق في المقام الأول أكثر من الرعب في حد ذاته، والرواية ليست مستوحاة من أحداث حقيقية ولكنها خيالية تماما.

أما ما كتب على ظهر الغلاف فجاء فيه: "عن أسرار المرايا المريعة وتوأمي الذي ظهر في حياتي بغتة وذلك الحب الغريب لريم والأحجبة الشيطانية التي ورثتها وذلك الرفيق الغريب المخيف ايزار ثم ذلك القط الأسود وسره العجيب وأخيرا حكايتي مع جدتي وأغراضها اللعينة.. إنها حكاياتي الشتوية التي أتلوها للمرة الأولى، فهل أنت مستعد؟"

يذكر أن حسين السيد صدر له العديد من الروايات مثل "الحاكم بأمر الله"، "نجع الموتى"، "قربان بشرى"، "الجثة الخامسة"، "عهود الدم"، و"الشيخ الأسود".

حسين السيد: "حكايات شتوية" تكملة لمسيرتي في أدب الرعب
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