"جى بى مورجان": ارتفاع سوق الأسهم الأمريكى قد يستمر لـ2020

قال بنك "جي.بي.مورجان" أن وضع سوق الأسهم الأمريكية الصعوي الذي دام لعقد من الزمان لديه مجال أكبر لمواصلة هذا الاتجاه، "وإن كان بقوة أقل".



وذكر البنك في تقرير حديث، أن الأسهم الأمريكية يمكنها الاستمرار في الارتفاع لعامين أو عامين ونصف، حيث يرى أن الأسواق لاتزال في منتصف الدورة وليس في نهايتها، نقلًا عن وكالة "بلومبرج".



لكن في الوقت نفسه أكدت المذكرة على أن العوائد على الرغم إنها إيجاية وتشير إلى سوق صاعد، لكنها من المحتمل ألا تكون مرتفعة أو مثيرة للإعجاب كما كانت في الماضي.



وفي العام الماضي شهدت مؤشرات البورصة الأمريكية ارتفاعات قياسية، وحققت مكاسب كبيرة، مع نتائج أعمال إيجابية وتنفيذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعودها الانتخابية.



وفي الوقت الذي بدأت الأسهم الأمريكية في فقدان زخمها ينصح "جي.بي.مورجان" المستثمرين بتحويل انتباههم نحو الأصول التي سقطت من حساباتهم مؤخرًا مثل الأسواق الناشئة.



وأشارت المذكرة إلى أنه في حالة تراجع المخاوف التجارية فإن الأسواق الناشئة والأسهم المتداولة بأقل من قيمتها ستتجه نحو الارتفاع.



