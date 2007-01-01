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الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:26 ص

800 طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2256371

استمرت أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة المنصورة في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية، وفقا للحد الأدنى لعلمي علوم بنسبه 394 درجة بمجموع 96.06%، وعلمي رياضة بنسبة 385 درجة بمجموع 93.90%، وأدبي بنسبة 328 درجة بمجموع 80%.

وقال الدكتور وليد الطنطاوى، مسئول مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة، إن المكتب استقبل أكثر من 800 طالب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بمختلف الكليات بجامعة المنصورة والجامعات المختلفة طبقا لشرائح المجموع اليومي، وتقدم الجامعة خدمات التنسيق الإلكتروني من خلال ثلاثة مراكز أولها بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان وهى المركز الرئيسي للتنسيق بالجامعة، والثاني بمركز الحاسب الآلي بكلية الصيدلة، والثالث بمعامل الحاسب الآلي بكلية التربية، لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا.

وأكد "الطنطاوي" استمرار امتحانات القدرات لكليات تربية رياضية وتربية نوعية بالتزامن مع المرحلة الأول، وقد تقدم حتى الآن فى امتحانات القدرات 933 طالبًا.

وأوضح الدكتور وليد الطنطاوي أنه فى حال رغبة الطالب التحويل من كلية لأخرى، وذلك لطلاب المرحلة الأولى والثانية، سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إتاحة التقديم الإلكتروني إلا أن الطلاب يتقدمون إلى المكتب لثقتهم وأخذ الرأي والاستشارة، وهذا البرنامج الإلكتروني للتنسيق بدأ عام 2007 بإعداد من كلية الهندسة جامعة القاهرة يتم تطويره سنويًا توفير للوقت والمجهود والماديات.

800 طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة
800 طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة
800 طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة
800 طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بجامعة المنصورة
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