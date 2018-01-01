القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:19 ص

الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن لـ140 ألف محاصر بسوريا

الأمم المتحدة تطالب
وكالات
dostor.org/2256364

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، جميع الأطراف في سوريا، اليوم الجمعة، توفير ممر آمن لنحو 140 ألف مدني محاصرين بسبب القتال في جنوب غرب البلاد، حتى يتسنى لهم الحصول على المساعدات والمأوى، وقالت المفوضية إنها على استعداد لأن تناقش مع سوريا وروسيا خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، خلال إفادة صحفية في جنيف إن قرابة 13 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018 بالإضافة إلى 750 ألف نازح داخليا.

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