الذهب يرتفع مع تداول الدولار دون أعلى مستوى فى عام

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، بعد أن بلغت أدنى مستوى فى عام الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته فى سنة.



وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وفى الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضى عند 1211.08 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03 بالمائة إلى 95.123 بعد أن عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة وزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمائة إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما انخفضت بنحو 2.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع.