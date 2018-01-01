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الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:17 ص

"البيئة": مصر تحشد القطاع الخاص للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
dostor.org/2256360

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تبدأ اليوم من خلال جهود ومباحثات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بواشنطن في حشد القطاع الخاص للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجى المزمع عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وأن مصر كرئيس للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى سوف تستكمل ما تم تحقيقة في المكسيك من دمج التنوع البيولوجى في قطاعات الزراعة، الغابات، الثروة السمكية والسياحة.

حيث سيتم اتخاذ اللازم نحو دمج التنوع البيولوجى في قطاعات الطاقة، التعدين، البنية التحتية، الصناعة والصحة وأضافت أن مصر ستتناول أسلوب لدفع الالتزام بالاتفاقيات وإيجاد آلية جديدة لدمج القطاع الخاص والذى سيبدأ من خلال عقد المنتدى بالتعاون مع وزراة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عمل مبادرة لاستخدام الطبيعة في حل فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ وتدهور الأراضى والنظم الأيكولوجية.

وجاء ذلك خلال الحدث الجانبى لمصر وسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجى والذى نظمته سكرتارية الاتفاقية وحكومة جمهورية مصر العربية والمكسيك بصفتها رئيسة لمؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي للناس والكوكب: مساهمة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في المجتمعات المستدامة والمرنة"، على هامش المنتدى السياسى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى يعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

"البيئة": مصر تحشد القطاع الخاص للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجى
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