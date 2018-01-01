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الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:15 ص

"أبو مازن" يؤكد أبدية القدس كعاصمة لفلسطين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
dostor.org/2256272

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس هى عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام ولا أمن ولا استقرار لأحد بدونها، منددًا بإقرار الكنيست لما يسمى بقانون"الدولة القومية اليهودية، جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، دانت فيه إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، واعتبر البيان أنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، و"لن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".

وأشار البيان إلى أن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على القضية الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون يكرس "مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

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