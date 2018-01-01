مستشار الرئيس العراقي يدعو لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية

دعا شيروان الوائلي، مستشار رئيس العراقي، اليوم الجمعة، إلى قبول جميع الكتل السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بالثاني عشر من مايو الماضي، مؤكدا أحقية المواطنين بالتظاهر وأهمية المحافظة على سلميتها، قائلًا إن اجتماع رئيس الجمهورية بقيادة الكتل السياسية كان مهمًا وضروريًا لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلاد.





وأشار "الوائلي" إلى أن تأمين الخدمات للمواطن ومنحه الحقوق الكاملة هى أشياء فرضها الدستور والقانون وبنفس الوقت يجب الحفاظ على سلمية التظاهرات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.



وأشار إلى ضرورة التعجيل باعلان نتائج العد والفرز اليدوي والمضي بتشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث ضمن المدد الدستورية، مشددًا على أهمية القبول بنتائج الانتخابات من جميع الكتل السياسية.

